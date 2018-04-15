بوادر أزمة عنيفة بين رونالدو وجورجينا بسبب إيرينا شايك.. تعرف على القصة

أبلغ كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وقائد البرتغال أصدقاءه أنه لا يزال يحب صديقته السابقة إيرينا شايك ، مؤكدًا أنها هي التي ابتعدت عنه.

وتعرف رونالدو (33 عامًا) على عارضة الأزياء الروسية الحسناء (32 عامًا) في 2010، وارتبطا عدة سنوات قبل انفصالهما منذ ثلاثة أعوام، بسبب خيانة “الدون” لصديقته الحسناء وفقًا لما كشفت عنه في وقت لاحق.

وقال أحد أصدقاء رونالدو لصحيفة “صن” البريطانية اليوم الأحد “رونالدو لا يزال يحبها، إنه نادم على الطريقة التي انتهت بها العلاقة ويهتم بمعرفة أخبارها وحياتها”.

ويعتقد الكثيرون أن انفصال إيرينا عن قائد منتخب البرتغال، يرجع إلى أنها كانت تريد طفلًا منه بينما، كان هو يرفض وكذلك والدته.

وكان رونالدو والدًا لكريستيانو جونيور، ويركز على كرة القدم فقط، ولم يفكر حينها في الإنجاب عكسها تماما، إذ كانت تريد أن تجنب طفلًا.

وأضاف الصديق “رونالدو لم يعتقد أبدًا أن إيرينا ستتركه وترحل”.

لكن شايك فعلت ورحلت وارتبطت بالممثل الأمريكي برادلي كوبر، وأنجبت منه طفلة، لكن الصديق أكد أن هداف ريال مدريد التاريخي “يشعر بالغيرة من علاقة صديقته السابق بكوبر”.

وارتبط رونالدو بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز البالغ عمرها 23 عامًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وأنجبت منه مؤخرًا ألانا مارتينا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وانضمت ألانا مارتينا إلى كريستيانو جونيور، البالغ من العمر سبعة أعوام، والتوأم إيفا وماتيو وعمرهما عشرة أشهر.

ويأمل رونالدو أن ينجب سبعة أطفال بينما رفضت جورجينا ذلك في مقابلة أجرتها مؤخرًا، وأكدت أنها تربي أربعة أبناء حاليًا وهذا يكفي.