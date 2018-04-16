بوادر أزمة شديدة في نهائي كأس إسبانيا بسبب إقليم كتالونيا

جماهير برشلونة تنذر بأزمة جديدة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية، عندما قررت رابطة المشجعين الخاصة بالنادي الكتالوني من الجماهير ارتداء اللون الأصفر في المدرجات، خلال المباراة وهو اللون المميز للإقليم الذي يطالب بالاستقلال عن إسبانيا.

ودعت منظمة “مانيفيست بلاوغرانا” جماهير برشلونة إلى ارتداء اللون الأصفر ورفع الأعلام الصفراء المميزة للإقليم، لدعم استقلال الإقليم عن الحكومة المركزية.

وطالبت المنظمة كذلك من النادي “الحد من حضور مسؤولي النادي خلال اللقاء” وارتداء اللاعبين قميص كتالونيا المميز خلال تدريبات الإحماء قبل المباراة.

وهذا القميص ليس بين القمصان الثلاثة المميزة لبرشلونة خلال الموسم الحالي، وهي الأحمر والفيروزي والذهبي الفاتح.

ووافقت نحو 50 جمعية ومجموعة من أعضاء وجماهير النادي على أفكار المنظمة، وسينفذون هذه الطلبات خلال مواجهة السبت المقبل في مدريد.

ويسعى برشلونة إلى التتويج بالثنائية المحلية، لتعويض خروجه المفاجئ من دوري أبطال أوروبا، على يد روما الإيطالي الأسبوع الماضي.

وفي حال فوزه على إشبيلية سيتوَّج بلقب كأس الملك مع اقتراب الفريق من الحصول على لقب الدوري للمرة 25 في تاريخه.