ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف سواريز في مباراة برشلونة وفالنسيا

انتفض نادي برشلونة بعد خروجه المفاجئ من دوري أبطال أوروبا أمام روما، وفاز 2-1 على فالنسيا في أجواء كئيبة على إستاد كامب نو، ليحقق رقمًا قياسيًا بالفوز في 39 مباراة متتالية، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليقترب خطوة أخرى من اللقب.

ومنح لويس سواريز التقدم لبرشلونة بعد ربع ساعة، بعد لمسة رائعة من فيليب كوتينيو زميله السابق في ليفربول.

وبالرغم من تواجد ميسي في التشكيل الأساسي للبلوغرانا، إلا أنه فشل في الوصول إلى الشباك، فتوقف رصيده عند الهدف 39، لكن سواريز ظهر في هذه المباراة، وسجل هدف برشلونة الأول، فارتفع رصيده إلى الهدف 23 وتقدم للمركز الثاني مناصفةً مع كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد.