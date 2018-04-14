جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على فالنسيا (صورة)

يقترب نادي برشلونة بقوة من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد عبوره عقبة فالنسيا، بهدفين مقابل هدف مساء اليوم السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الكتالوني إلى نقطته رقم 82، ليوسّع الفارق مع أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، إلى 14 نقطة، مع تبقي مباراة للأخير أمام ليفانتي، الأحد.

وبهذا الفوز، استفاق برشلونة من صدمة خروجه التاريخي أمام روما، بعد أن تفوّق بالذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يخسر إيابًا بثلاثية نظيفة.

يذكر أن برشلونة حقق رقمًا قياسيًا في تاريخ الدوري، بعد أن أكمل 39 مباراة دون هزيمة، ليكسر رقم ريال سوسيداد الذي صمد لـ38 مباراة.