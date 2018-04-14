مباراة برشلونة وفالنسيا.. شتيغن كاد أن يتسبب في هدف كارثي وإنقاذ رائع من بيكيه (فيديو)

كاد أن يتسبب الألماني تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة، بهدف كارثي والتعادل لفريق فالنسيا، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة 32 للدوري الإسباني، حيث يتقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف سجله سواريز.

وفي الدقيقة 23 حاول شتيغن إبعاد الكرة من منطقة جزائه بشكل سيئ، لتصل للاعب فالنسيا الذي حاول إيداعها الشباك ولكن شتيغن صحح خطأه وتصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقيقة 48 إنقاذ مذهل من بيكيه لهدف محقق من فالنسيا.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول للعملاق الكتالوني بعد صدمة الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي، ويسعى الفريق للفوز في مباراة اليوم والاقتراب أكثر من حسم اللقب الذي توج به ريال مدريد في الموسم الماضي.

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف، ويأتي فالنسيا في المركز الثالث برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الرابع.