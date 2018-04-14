أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا.. سواريز وأومتيتي يضعان البلوغرانا في المقدمة (فيديو)

وضع لويس سواريز، فريق برشلونة في المقدمة مبكرًا بهدف أول في الدقيقة 15، بشباك فالنسيا، في إطار المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن مباريات الجولة 32 للدوري الإسباني.

وجاء الهدف إثر بينية متقنة من كوتينيو وضعت سواريز مباشرة في وجه حارس فالنسيا ليسكنها مباشرة الشباك.

وفي الدقيقة 51 أضاف صامويل أومتيتي الهدف الثاني للبلوغرانا من رأسية رائعة.

مباراة برشلونة وفالنسيا هي الفرصة الأكبر للمتصدر برشلونة كي يؤكد أحقيته باستلام ريادة الدوري الإسباني، والرد على خسارة روما التي أخرجته من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بفارق كبير عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد ولكن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق يرغب في ضمان اللقب دون الحاجة إلى الدخول في حسابات معقدة في الأمتار الأخيرة.

وكان برشلونة قد عانى من تراجع مستوى ثنائي الدفاع جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي، إضافة إلى نيلسون سيميدو؛ وهو ما فتح نيران الانتقادات عليهم، خاصة بعد لقاء روما.