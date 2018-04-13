ميسي وسواريز يغضبان زملاءهما في نادي برشلونة (فيديو)

أثار ليونيل ميسي وصديقه لويس سواريز نجما برشلونة غضب واستفزاز زملائهما بالفريق، حيث اضطرا باقي اللاعبين للانتظار نحو ثلاث دقائق قبل نزولهما للملعب لبدء التدريب؛ استعدادًا لمواجهة فالنسيا في الدوري، يوم السبت.

ويستضيف برشلونة متصدر الليغا غريمه فالنسيا صاحب المركز الثالث؛ من أجل الاقتراب أكثر من التتويج باللقب، حيث تدريب الفريق، يوم الجمعة، لكن أثار تأخر ميسي وسواريز عن النزول لملعب التدريب غضب زملائهما.

وظهرت تعبيرات الغضب على عيون بعض لاعبي برشلونة، ومنهم الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وكذلك البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي صمويل أومتيتي.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 79 نقطة من 31 مباراة، متقدمًا 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه برصيد 68 نقطة.

وسيحطم الفريق الكتالوني الرقم القياسي في دوري الأضواء بعدم الخسارة في 39 مباراة متتالية، لو تجنب الهزيمة أمام فالنسيا في كامب نو.

واقترب برشلونة أيضًا من التتويج بالثنائية المحلية، حيث يواجه إشبيلية في نهائي كأس الملك في 21 أبريل/ نيسان الحالي.