موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بعد خيبة الأمل بالخروج غير المتوقع من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد روما الايطالي سيسعى برشلونة لجمع شتاته واستئناف سعيه لحسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للعبة الشعبية عندما يستضيف فالنسيا السبت المقبل.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة 3-صفر في إياب دور الثمانية في الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية، الثلاثاء الماضي، ووصف كثيرون ذلك بأنها واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ النادي الكتالوني.

والتحدي الحالي أمام فريق المدرب إرنستو فالفيردي هو الحد من تبعات الهزيمة والعمل على ألا تؤثر على مسيرته خلال الموسم الحالي حيث لا يزال ينافس على لقبي الدوري والكأس المحليين وليحافظ على سجله خاليًا من الهزيمة في الدوري طوال الموسم وتحقيق إنجاز غير مسبوق.

وعادل برشلونة الرقم القياسي لريال سوسيداد بخوض 38 مباراة متتالية بلا هزيمة في الدوري عندما هزم ليغانيس 3-1 في الجولة الماضية وسيتفوق على هذا الرقم القياسي إذا ما تجنب الهزيمة أمام بلنسية مطلع الأسبوع المقبل.

واعترف المدرب فالفيردي بأنه يخشى أن يتأثر فريقه بالهزيمة أمام روما.

وقال المدرب “نأمل ألا تؤثر الهزيمة علينا خلال ما تبقى من الموسم؛ لكنها بالتأكيد ضربة هائلة لثقتنا بأنفسنا”.

وأضاف فالفيردي “بدون أي شك هي هزيمة مؤلمة أدت إلى خروجنا من البطولة لكن علينا المضي قُدمًا والاستمرار في مسيرتنا”.

ووجهت وسائل الإعلام الجزء الأكبر من انتقاداتها للمدرب فالفيردي وتساءلت بعضها عن جدوى عدم إجرائه أي تغيير حتى الدقيقة 81 في حين قالت بعض التقارير إنه لم يمنح لاعبيه الكبار راحة كافية.

وربما يسعى فالنسيا الطامح للعودة إلى دوري الأبطال لاستغلال تعثر برشلونة أوروبيًا. وتجاوز بلنسية البطل ريال مدريد وتقدم إلى المركز الثالث مطلع الأسبوع الحالي ويفصله فوزان فقط عن ضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت المقبل الـ14 من أبريل في تمام الخامسة والربع عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في نهائي كأس الملك

ويحتاج برشلونة الذي سيواجه إشبيلية في نهائي كأس ملك اسبانيا في الـ21 من أبريل/ نيسان الجاري إلى 10 نقاط من آخر سبع مباريات في الموسم لضمان التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الـ25 في تاريخه.

وينفرد برشلونة بكل جدارة بالصدارة متفوقا بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه في حين يحتل فالنسيا المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني.

ويتخلف ريال مدريد بنقطة واحدة عن بلنسية.

وقال فالفيردي “لا يوجد حل آخر سوى تهدئة العاصفة والمضي قُدمًا خلال الأيام القليلة المقبلة والتي من المتوقع أن تكون صعبة والتركيز على الفوز فيما تبقى لنا لأننا لم نفز بعد بشيء”.

وأردف المدرب “هذا شعور مؤلم لكن لا بديل أمامنا من المضي قدما والنظر لما هو قادم”.

وفي ملعبه وبين جمهوره سيلتقي أتلتيكو مدريد مع ليفانتي يوم الأحد في حين يحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفًا على ملقة فريق الذيل.