نيمار يثير الجدل بصورة مع ليونيل ميسي

أثار النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل مجددًا حول مستقبله، بعدما نشر صورة قديمة برفقة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي على حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، مؤكدًا على قيمة العلاقة التي تجمعهما.

وكتب نيمار على الصورة: “عندما نجتمع أنا وصديقي ليونيل ميسي تحدث أشياء عظيمة، انتظروا سأخبركم لاحقًا”.

ويتواجد نيمار في البرازيل حيث يتعافى من عملية جراحية بعد إصابة تعرض لها برفقة فريقه باريس سان جيرمان، ويأمل في العودة مجددًا للعب قبل بداية كأس العالم المقبلة في روسيا الصيف المقبل، حيث يحلم بقيادة منتخب بلاده للفوز باللقب.

ولا زالت الشكوك تحوم حول مستقبل النجم البرازيلي رغم إصرار الفريق الباريسي على بقائه الموسم المقبل، وتشير عدة تقارير لرغبة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في التعاقد معه، كما أكد عدد من لاعبي نادي برشلونة رغبتهم في عودته.