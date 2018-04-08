مانشستر يونايتد يعرض لاعبَين ومبلغًا ضخمًا للتعاقد مع نيمار

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سعي مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن مانشستر يونايتد مستعد لإبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، تشمل انتقال بول بوغبا وأنطوني مارسيال إلى الفريق الفرنسي إلى جانب 57 مليون يورو، مقابل انضمام نيمار إلى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضحت الصحيفة أن التحدي أمام مانشستر يونايتد هو رغبة باريس سان جيرمان في التخلي عن نيمار، الذي انضم إلى الفريق مقابل 222 مليون يورو الصيف الماضي، قادمًا من برشلونة.

ويغيب نيمار عن باريس سان جيرمان بعد تعرضه لإصابة أواخر فبراير الماضي، ومن المرجح أن يعود الموسم المقبل.

وسجل نيمار 29 هدفًا وصنع 19 في 30 مباراة الموسم الحالي، لكن تقارير أشارت إلى توتر علاقته مع المدرب أوناي إيمري، وزميله إدينسون كافاني، ارتبط بالعودة إلى برشلونة والانتقال إلى ريال مدريد.