مبابي يرد على أنباء اقتراب نيمار من الرحيل عن باريس سان جيرمان

قلّل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا من التكهنات بشأن انتقال زميله البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

ويتعافى نيمار (26 عامًا) حاليًا من جراحة بالقدم في البرازيل وغاب عن خسارة باريس سان جيرمان 2/1 أمام ريال مدريد الشهر الماضي، ليودع الفريق الفرنسي دوري أبطال أوروبا، وبعدها ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم البرازيلي لا يشعر بالراحة في باريس ويرغب في العودة إلى الليغا لكن عبر بوابة النادي الملكي.

وانتقل الدولي البرازيلي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، لكن الخروج المبكر من دوري الأبطال ومعاناته من مشاكل مع زملائه ومدربه أوناي إيمري عجّلت بتفكيره في الرحيل.

لكن مبابي (19 عامًا) يصر على أن كل ما يتردد مجرد شائعات، موضحًا إلى برنامج “تليفوت” التلفزيوني هذه مجرد شائعات، أتبادل الرسائل مع نيمار وتمنيت له خوض كأس العالم المقبلة بشكل جيد لكن ليس الفوز باللقب”.

وأضاف مهاجم موناكو السابق “بالطبع، لدي هدف الفوز بكأس العالم، إنه حتى حلم، إذا تقدمنا بشكل جيد، يمكننا تحقيق شيء ما”.

ولعب مبابي دور البطولة ضد فريقه السابق بعدما قاد باريس سان جيرمان للفوز 3/0 على موناكو وحصد لقب كأس رابطة الأندية الفرنسية للمرة الخامسة على التوالي في مباراة نهائية شهدت تدخل حكم الفيديو المساعد يوم أمس السبت.

ونفى مبابي رحيل أوناي إيمري المدير الفني الحالي للفريق قائلًا: “لست متأكدًا من أن إيمري سيغادر النادي، حتى لو كان في نهاية عقده، لا أعرف شيئًا عن مفاوضاته مع النادي لكنه لن يرحل حاليًا”.