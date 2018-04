ترتيب هدافي الدوري الإسباني‎ بعد هدف كريستيانو رونالدو في شباك أتلتيكو مدريد‎

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا في مباراة فريقه ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، في إطار مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

ورفع رونالدو (33 عامًا) رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني إلى 23 هدفًا سجلها في 24 مباراة، لكنه يتأخر بـ6 أهداف عن منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الذي سجل 29 هدفًا في 30 مباراة.

ويأتي لويس سواريز زميل ميسي في المركز الثالث وفي جعبته 22 هدفًا من 27 مباراة.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 40 في جميع مسابقات الموسم الحالي في 37 مباراة، بمعدل يفوق هدفًا في كل مباراة، بعد أن سجل 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس العالم للأندية، وهدفًا في السوبر الإسباني.

وللموسم الثامن على التوالي يصل النجم البرتغالي إلى 40 هدفًا على الأقل لريال مدريد، باستثناء موسمه الأول 2009/2010 الذي سجل خلاله 33 هدفًا.

من ثم أحرز رونالدو الهدف رقم 650 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات، منها 118 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة، و446 هدفًا مع ريال مدريد، و81 هدفًا برفقة منتخب البرتغال.

وضمن لاعبي الفترة الحالية، وحدَه ليونيل ميسي غريمه التقليدي تجاوز 600 هدفًا، إذ سجل 607 أهداف مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وغادر رونالدو المباراة في الدقيقة 62 وسط تحية جماهير سانتياغو برنابيو، وشارك مكانه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

vs R. Sociedad ⚽⚽⚽

vs PSG ⚽⚽

vs Real Betis ⚽

vs Alavés ⚽⚽

vs Getafe ⚽⚽

vs PSG ⚽

vs Eibar ⚽⚽

vs Girona ⚽⚽⚽⚽

vs Juventus ⚽⚽

vs Atleti ⚽

¡@Cristiano ha marcado 20 GOLES en sus últimos diez partidos oficiales con el @realmadrid! ????#RealMadridAtleti pic.twitter.com/QgsuWNRZXe

— LaLiga (@LaLiga) ٨ أبريل، ٢٠١٨