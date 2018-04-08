ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو (صورة)

قدّم ريال مدريد وأتلتيكو هدية ثمينة إلى نادي برشلونة، بعد أن تعادل الفريقان في قمة “ديربي مدريد”، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبات برشلونة بحاجة للحصول على 10 نقاط فقط في مبارياته 7 المتبقية في المسابقة، لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في العام الماضي لمصلحة الفريق “الملكي”، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

وظل أتلتيكو في المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 68 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام الريال الذي أهدر فرصة تشديد الخناق على جاره اللدود للانقضاض على وصافة المسابقة.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف لريال مدريد في الدقيقة 53، ثم أدرك أنطوان غريزمان في الدقيقة 57 هدف التعادل.