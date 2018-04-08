غريزمان يكشف حقيقة اتفاقه مع نادي برشلونة

نفى الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، حقيقة اتفاقه مع نادي برشلونة للانتقال إليه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال غريزمان في تصريحات لقناة “تيليفوت” الفرنسية: “هذه المعلومات غير صحيحة”، لينفي بذلك تقارير تحدثت عن اتفاقه بين غريزمان وبرشلونة تنص على انتقاله إلى النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم.

لكن غريزمان أوضح أنه في حال قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد، فإن ذلك سيكون قبل كأس العالم، حتى يتفرغ تمامًا للمشاركة بشكل إيجابي مع منتخب بلاده فرنسا في الكرنفال العالمي.

وقال: “لا أريد التفكير في أمور أخرى خلال كأس العالم، أريد أن أكون بكل ذهني وتركيزي مع المنتخب”.

وتشير تقارير إلى أن غريزمان سينتقل إلى برشلونة على أن يدفع النادي الكتالوني قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد والتي تبلغ 100 مليون يورو.