غريزمان يتخذ خطوة جديدة للانتقال إلى نادي برشلونة

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، اليوم السبت، أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، اتخذ خطوة جديدة تشير إلى اقترابه من الانتقال إلى نادي برشلونة الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن غريزمان، يبحث عن منزل في مدينة برشلونة، مشيرة إلى أن زوجة اللاعب تبحث عن المنزل منذ الأحد الماضي.

وتشير تقارير إلى أن غريزمان (26 عامًا) سيكون التوقيع الوحيد للنادي الكتالوني في الانتقالات الصيفية القادمة، علمًا أن اللاعب يرتبط مع أتلتيكو مدريد حتى صيف العام 2023.

يشار إلى أن عقد غريزمان، مع أتلتيكو مدريد يشمل شرطًا جزائيًا قيمته 100 مليون يورو، وسجل اللاعب 20 هدفًا وصنع 11 في 35 مباراة الموسم الحالي مع فريقه المدرب دييغو سيميوني.