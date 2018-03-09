نادي برشلونة مضطر لبيع لاعبيه لتمويل صفقات الصيف القادم

دخل نادي برشلونة سوق الانتقالات في الفترة الأخيرة بقوة، وتعاقد مع عدة لاعبين بمبالغ مالية مهمة، وهو ما يجعله في وضع صعب ماليًا، وقد يهدده قانون اللعب المالي النظيف في المستقبل.

ولازال الفريق الكاتالوني يأمل في التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد في صفقة ستكلفه أكثر من 100 مليون يورو، كما أصبح قريبًا من حسم صفقة البرازيلي أرثور من غريميو مقابل 30 مليون يورو و10 ملايين متغيرات.

ورصدت صحيفة ” أس ” مشاكل الفريق المالية من أجل تحقيق رغباته في سوق الانتقالات القادمة، مؤكدة أنه أصبح بدوره مطالبًا ببيع بعض لاعبيه لضمان توازن مالي.

وصرف الفريق خلال الموسم الحالي 306،8 مليون يورو وتنتظره 80 مليون يورو كمتغيرات أغلبها قد يدفعها الموسم القادم لفريقي بروسيا دورتموند وليفربول، الفريقين السابقين للفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي فيليب كوتينيو .

وفي المقابل، كسب برشلونة 236 مليون يورو من بيع لاعبيه أغلبها جاء من صفقة نيمار الذي انتقل لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ويسعى الفريق حاليًا لدفع 130 مليون يورو مقابل غريزمان وأرثور، مما يرفع من مصاريفه ل436،8 مليون يورو، بينما يملك هامشًا للشراء للموسم القادم يبلغ 120 مليون يورو، ليكون مجموع إيراداته للانتقالات 356 مليون يورو.

ومع تواجد مبلغ 80 مليون يورو كمتغيرات تنتظره أيضًا، فبرشلونة مطالب على الأقل بإيرادات تبلغ 80 مليون يورو من بيع اللاعبين في الصيف القادم.

وحاليًا لا يملك الفريق عروضًا باستثناء تواجد البرازيلي رافينيا في أنتر ميلانو معارًا مع بند يمنح الفريق الإيطالي شراءه بمبلغ 35 مليون يورو، لكنه ليس إجباريًا، ويحتاج لتألق النجم البرازيلي في الدوري الإيطالي.