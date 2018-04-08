فهد المولد يحتفل مع لاعبي ليفانتي بالفوز على لاس بالماس واقتراب البقاء بالدوري الإسباني (فيديو)

حقق فريق ليفانتي الإسباني، الذي يضم بين صفوفه المحترف السعودي فهد المولد، فوزًا مثيرًا على ضيفه لاس بالماس 2-1، اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة، ليقترب الفريق خطوة كبيرة من البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ودخل المولد للمرة الأولى في قائمة الفريق الإسباني وتواجد على مقاعد البدلاء ولكنه لم يشارك، وتداول الجمهور لقطات له عقب المباراة وهو يحتفل مع اللاعبين بالانتصار المهم.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر بفارق ثمان نقاط عن منطقة الخطر فيما اقترب لاس بالماس خطوة جديدة من الهبوط بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

فرحة فهد المولد بعد الفوز ???????? عقبال مانشوفك تلعب ان شاءالله pic.twitter.com/jvX4dMOquB — اهداف المباريات HD (@ggo_ll) April 8, 2018

وتقدم خورخي أندوخار مورينو بهدف لليفانتي في الدقيقة الـ 35 ثم تعادل دافيد جارسيا للاس بالماس في الدقيقة الـ50

وأنهى ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خورخي أندوخار في الدقيقة الـ 86

ولكن رغم النقص العددي خطف خوسيه كامبانيا هدف الفوز القاتل لليفانتي في الوقت بدل الضائع.

ليفانتي 1 × 0 لاس بالماس | هدف كوكي د35 " تابع حسابي الاساسي @ggo_ll pic.twitter.com/KAQMat9qNd — تابع حسابي الاساسي @ggo_ll (@ggoll11) April 8, 2018

ليفانتي 1 × 1 لاس بالماس | هدف دافيد غارسيا 50 "

تابع حسابي الاساسي @ggo_ll pic.twitter.com/dFOINPiTkZ — تابع حسابي الاساسي @ggo_ll (@ggoll11) April 8, 2018