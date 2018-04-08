فهد المولد يحتفل مع لاعبي ليفانتي بالفوز على لاس بالماس واقتراب البقاء بالدوري الإسباني (فيديو)

فهد المولد يحتفل مع لاعبي ليفانتي بالفوز على لاس بالماس واقتراب البقاء بالدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق فريق ليفانتي الإسباني، الذي يضم بين صفوفه المحترف السعودي فهد المولد، فوزًا مثيرًا على ضيفه لاس بالماس 2-1، اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة، ليقترب الفريق خطوة كبيرة من البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ودخل المولد للمرة الأولى في قائمة الفريق الإسباني وتواجد على مقاعد البدلاء ولكنه لم يشارك، وتداول الجمهور لقطات له عقب المباراة وهو يحتفل مع اللاعبين بالانتصار المهم.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر بفارق ثمان نقاط عن منطقة الخطر فيما اقترب لاس بالماس خطوة جديدة من الهبوط بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتقدم خورخي أندوخار مورينو بهدف لليفانتي في الدقيقة الـ 35 ثم تعادل دافيد جارسيا للاس بالماس في الدقيقة الـ50

وأنهى ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خورخي أندوخار في الدقيقة الـ 86

ولكن رغم النقص العددي خطف خوسيه كامبانيا هدف الفوز القاتل لليفانتي في الوقت بدل الضائع.

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