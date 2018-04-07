للمرة الأولى.. فهد المولد في القائمة النهائية لمباراة ليفانتي ولاس بالماس بالدوري الإسباني

وجّه الإسباني فرانسيسكو لوبيز، مدرب ليفانتي، الدعوة إلى 18 لاعبًا لمواجهة لاس بالماس في إحدى قمم أسفل الترتيب في الدوري الإسباني، وضمت الدولي السعودي فهد المولد لأول مرة.

ولم يدخل النجم السعودي قائمة فريقه النهائية منذ انتقاله لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما أثار غضبه عدة مرات وعبر عنها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتل ليفانتي المركز 17 في الدوري الإسباني وهو مركز يؤهله للبقاء ويبتعد بفارق 5 نقط عن ديبورتيفو لاكورنيا، صاحب المركز 18 و7 نقط عن منافسه في اللقاء لاس بالماس.

ويمنح الفوز لليفانتي فرصة رفع الفارق إلى 8 نقاط عن مراكز الهبوط على بعد 7 جولات من نهاية الدوري الإسباني.

كما يتواجد السعودي علي النمر ضمن دكة بدلاء فريقه نومانسيا أمام ألكوركون ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري الإسباني الدرجة الثانية ، وهي المرة الثاية التي يدخل خلالها النجم السعودي الشاب لائحة فريقه النهائية .