أهداف مباراة برشلونة وليغانيس.. ميسي يسجل “هاتريك”.. ونبيل الزهر يقلص الفارق (فيديو)

وضع المتخصص ليونيل ميسي فريق برشلونة في المقدمة بإحرازه ثنائية في شباك ليغانيس في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “كامب نو”، في الجولة الـ 31.

ويبحث برشلونة عن أهداف أخرى في سبت الحسم، حيث بات بإمكانه معادلة الرقم القياسي القائم منذ 38 عامًا لفريق ريال سوسيداد عبر خوض 37 مباراة في الدوري الإسباني دون هزيمة، وذلك عندما يلاقي ليغانيس في الجولة الـ 31.

هدف برشلونة الثاني "مــــيسي" HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/lfhSf37TIQ — صـقـر أهـداف (@S8R_HD44) April 7, 2018

وقلص المغربي نبيل الزهر الفارق لليغانيس بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 87 سجل ميسي الهدف الثالث للبارسا والهاتريك له في اللقاء.