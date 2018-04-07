أهداف مباراة برشلونة وليغانيس.. ميسي يسجل “هاتريك”.. ونبيل الزهر يقلص الفارق (فيديو)

وضع المتخصص ليونيل ميسي فريق برشلونة في المقدمة بإحرازه ثنائية في شباك ليغانيس في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “كامب نو”، في الجولة الـ 31.
ويبحث برشلونة عن أهداف أخرى في سبت الحسم، حيث بات بإمكانه معادلة الرقم القياسي القائم منذ 38 عامًا لفريق ريال سوسيداد عبر خوض 37 مباراة في الدوري الإسباني دون هزيمة، وذلك عندما يلاقي ليغانيس في الجولة الـ 31.
⚽️ لا تتعجب.. إنه المتخصص ???? #برشلونة 1 #ليغانيس 0. #beINLiga pic.twitter.com/W7HoRIE1Ei
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 7, 2018
هدف برشلونة الثاني "مــــيسي" HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/lfhSf37TIQ
— صـقـر أهـداف (@S8R_HD44) April 7, 2018
وقلص المغربي نبيل الزهر الفارق لليغانيس بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 67.
⚽️ المغربي نبيل الزهر يقلص الفارق للضيوف! #برشلونة 2 #ليغانيس 1. #beINLiga pic.twitter.com/PZIKwSrEsD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 7, 2018
وفي الدقيقة 87 سجل ميسي الهدف الثالث للبارسا والهاتريك له في اللقاء.
هاتريك الأفضل في التاريخ, الأُسطورة ليو ميسي ⚽️⚽️⚽️
برشلونة 3-1 ليغانيس #BarçaLeganés #ForçaBarça ???????? pic.twitter.com/secYRto5sO
— #BarçaLeganes ???? (@Barcelona_M24) April 7, 2018