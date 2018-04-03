ليونيل ميسي يطالب نادي برشلونة بضم محمد صلاح (صورة)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب من إدارة ناديه برشلونة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “دون بالون” الإسبانية، فإن ميسي طلب من إدارة برشلونة عدم التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والعمل على ضم صلاح إلى ملعب كامب نو.

وكانت تقارير قد تحدثت عن اقتراب غريزمان من برشلونة بعد أن يدفع الفريق الكتالوني قيمة فسخ عقد المهاجم الفرنسي مع أتلتيكو مدريد والتي تبلغ 100 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن ميسي وزميله لويس سواريز لا يريدان التعاقد مع غريزمان، ويفضلان التعاقد مع محمد النجم المصري المتألق.

وتحدثت تقارير سابقة عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح؛ لتعزيز خط هجوم الفريق الموسم المقبل.

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول الصيف الماضي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، وتألق بشكل لافت بعد أن سجل 37 هدفًا في 42 مباراة بجميع المسابقات، بينها 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي ويتصدر قائمة ترتيب الهدافين.