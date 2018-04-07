زيدان يحسم الجدل حول الممر الشرفي في الكلاسيكو

حسم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الجدل الدائر منذ أسابيع حول الممر الشرفي في الكلاسيكو القادم، في حال تأكد فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني قبل اللقاء، وأكد أن لاعبي ريال مدريد لن يقفوا لتحية البطل.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي: “لن نعمل ممرًا شرفيًا لبرشلونة في الكلاسيكو، وهذا قرار منّي، نركز على لقاء الغد والفوز بـ 3 نقاط”.

وأضاف المدرب الفرنسي في جواب عن سؤال حول التقاليد التي تفرض الممر الشرفي للفائز باللقب وقال: “برشلونة هو من خرق التقاليد، ولذلك نحن أيضًا لن نقف في ممر شرفي في الكامب نو”.

وكان الجدل قد عرفه كلاسيكو الذهاب، حيث تُوِّج ريال مدريد قبله بكأس العالم للأندية ورفضت إدارة برشلونة وقوف لاعبيها في ممر شرفي للاعبي ريال مدريد، بدعوى أنها مسابقة لا يشارك فيها الفريق.

وأكد المدرب الفرنسي من جهة أخرى أن الويلزي غاريث بيل لن يغادر ريال مدريد في الصيف، وقال: “أتفهم إحساس غاريث بيل لكنه بالنسبة لنا لاعب مهم، والموسم القادم سيبقى معنا ولن يغادر”.