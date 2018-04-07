غاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد إلا في حالة واحدة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن غاريث بيل جناح ريال مدريد ليس لديه أي نية للرحيل عن النادي الملكي الصيف الحالي، إلا في حالة قرر النادي بيعه.

وتراجع أداء الجناح الويلزي البالغ من العمر 28 عامًا ولم يشارك على الإطلاق في الفوز الكبير بثلاثية نظيفة على ملعب يوفنتوس، في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

لكن صحيفة “أس” الإسبانية قالت: إن “المقربين منه يصرون على أنه ليس لديه خطط للرحيل في فترة الانتقالات هذا الصيف. لن يرحل إلا في حال قرر النادي بيعه”.

وخاض بيل 36 دقيقة فقط في مجموع مباراتي ريال مدريد في دور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان، ولم يشارك أمام يوفنتوس وجلس على مقاعد البدلاء إلى جوار ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز اللذين شاركا فيما بعد كبديلين.

وبدا على بيل عدم السعادة خلال المباراة التي سجل خلالها كريستيانو رونالدو هدفين، أحدهما من خلفية مزدوجة أبهرت العالم، لكن لاعب توتنهام هوتسبير السابق لم يبدِ إعجابه بهدف زميله.

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو وكذلك توتنهام هوتسبير فريقه السابق للتعاقد مع بيل، إذا تم عرضه للبيع بالفعل.