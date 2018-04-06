ريال مدريد أم برشلونة؟ من النادي الأكثر مشاهدة في الدوري الإسباني؟

نشرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم نسب مشاهدة مباريات الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي للرد على عدد من الشائعات التي نشرتها الصحافة حول ترتيب الفرق الأكثر مشاهدة هذا الموسم.

واعتمدت رابطة الدوري الإسباني على المباريات التي تخضع لنظام المقابل الماضي وقناة مجانية وفق دراسة لشركات مختصة متعاقدة مع الرابطة.

وبلغ عدد المشاهدين الذين دفعوا ثمن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني حتى الجولة 30 والتي جرت نهاية الأسبوع الماضي 139313612.

واحتلت مباريات ريال مدريد المركز الأول رغم احتلاله المركز الثالث في الدوري بـ 37688791 شخصًا، مبتعدًا بفارق يفوق مليون شخص عن صاحب المركز الثاني برشلونة متصدر الدوري الإسباني، فيما يبتعد عن أتلتيكو مدريد وصيف الدوري حاليًا بفارق يتجاوز 16 مليونًا.

ويبلغ معدل مشاهدة كل مباراة لريال مدريد 1256293 شخصًا مقابل 1217342 لبرشلونة و715170 لأتلتيكو مدريد.

وأكد البيان الذي أصدرته رابطة الدوري الإسباني أن بعض الأندية لا تنقل لقاءاتها كل أسبوع وأن عدد مبارياتها التي بيعت أقل من 30 لقاء.