نادي برشلونة لا يتوقع عقابه أوروبياً بسبب “البالونات الصفراء”

لا يخشى نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني تعرضه لعقوبة من الاتحاد الأوروبي بسبب إطلاق جماهيره بالونات صفراء خلال فوزه الكبير بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه روما في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وطالب جماعات مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا من الجماهير أن تطلق بالونات صفراء في الدقيقة 17 كإشارة للاحتجاج على تصرفات الحكومة في الصراع الكتالوني العام الماضي.

وهذا الأمر ليس جديدا حيث تكرر في الشهور الأخيرة ، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النادي بسبب وجود أعلام مؤيدة لاستقلال كتالونيا في ملعب كامب نو.

ورغم ذلك قالت صحيفة “ماركا” إن برشلونة لا يتوقع تعرضه لعقوبات خاصة في ظل قيام إدارة النادي الكتالوني باتصالات دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي لتوضيح موقفه وعدم رضاه عن هذا الوضع.

ويبدو الوضع السياسي في الإقليم أكبر من النادي وقد تفهم الاتحاد الأوروبي موقف برشلونة من هذا التوتر الدائر بين الحكومة المركزية في مدريد وإدارة الإقليم.

وتعرض النادي لعقوبات مالية من قبل بسبب استخدام أكثر من 30 ألف علم في الكلاسيكو أمام ريال مدريد لكن الآن عدد الأعلام قل كثيرا ولا يمكن أن تجد إلا نحو مئة منها.