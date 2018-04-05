خيسوس فاييخو أمام فرصة لخطف مكان أساسي في تشكيل ريال مدريد

لم يتدرب المدافع الفرنسي رافائيل فاران رفقة فريقه ريال مدريد، اليوم الخميس، وفضّل البقاء في صالة التدريبات لإجراء تمارين خاصة، مما يؤكد غيابه عن لقاء أتلتيكو مدريد، الأحد، في قمة الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وأصبحت الفرصة مواتية أمام المدافع الشاب خيسوس فاييخو للعب أول لقاءين كبيرين في مشواره رفقة ريال مدريد، حيث سيبدأ أساسيًا أمام أتلتيكو مدريد رفقة راموس في قلب الدفاع نظرًا لغياب فاران وناتشو للإصابة.

كما سيلعب المدافع الشاب لقاء العودة أمام يوفنتوس في دوري الأبطال بجوار الفرنسي فاران، لكون راموس معاقبًا بسبب حصوله على إنذار ثالث.

وفضّل ريال مدريد عدم تمديد عقد مدافعه المخضرم البرتغالي بيبي، وأعاد خيسوس فاييخو البالغ من العمر 21 سنة من الإعارة من أنتراخت فرانكفورت، لكن الإصابات المتكررة جعلت اللاعب يحصل على فرص قليلة للعب.

وشارك فاييخو رفقة راموس في قلب الدفاع خلال لقاء لاس بالماس في ذهاب الدوري الإسباني، وحقق الفريق الفوز 3-0 ، كما شارك رفقة فاران في قلب الدفاع في 3 لقاءات فاز بها جميعًا أمام ليغانيس في الكأس 1-0 وأمام ملقة ولاس بالماس في الدوري وحقق الفوز أيضًا 3-2 و 3-0 .

ومن المحتمل أيضًا أن يمنح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الفرصة لعدد من اللاعبين خلال لقاء الديربي، أبرزهم الفرنسي تيو هيرنانديز والويلزي غاريث بيل.