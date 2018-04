مباراة ريال مدريد ويوفنتوس…زيدان يصطحب كل لاعبيه للمواجهة النارية بدوري أبطال أوروبا

وجه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الدعوة لكل لاعبي ريال مدريد والبالغ عددهم 24 لاعبًا، للرحيل نحو تورينو لمواجهة يوفنتوس، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يترك زيدان في مدريد أي لاعب من الفريق الأول بمن فيهم ناتشو، الذي أصيب خلال لقاء لاس بالماس والذي لن يكون جاهزًا للعب اللقاء، بينما عاد راموس وإيسكو من إصابات خفيفة نتيجة المشاركات الدولية مع منتخب إسبانيا.

وسيكون زيدان مطالبًا بالتخلي عن 6 لاعبين من 24 خلال اللقاء، إذ سيتابعونه من المدرجات وسيكون أولهم ابنه لوكا زيدان الحارس الثالث للفريق.

ويبقى دوري أبطال أوروبا المسابقة الوحيدة أمام ريال مدريد هذا الموسم بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا وتخلفه في الليغا بفارق 13 نقطة عن الصدارة.

