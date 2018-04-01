هل أثرت مشاكل تمديد عقد أومتيتي على مستواه في مباراة برشلونة وإشبيلية؟

ارتكب الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة، عدة أخطاء في اللقاءات الأخيرة ومنها خطآن في لقاء إشبيلية كلّفت فريقه هدفين، كما كلفت أخطاؤه المنتخب الفرنسي هدفين أمام كولومبيا وروسيا.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية فتراجع مستوى اللاعب الذي قدّم منذ انتقاله لبرشلونة لقاءات قوية وشكّل مصدر الأمان في دفاع الفريق، يعود للغموض الذي يلف مستقبله حيث يحس أن الفريق الكتالوني لا يعطي قيمة لما قدّمه.

ورفض برشلونة منح اللاعب راتبًا يوازي 9 ملايين يورو، مؤكدًا أن وضع الفريق المالي في ما يخص رواتب اللاعبين خارج السيطرة، لكونه يتجاوز الحد المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولجنة قانون اللعب المالي النظيف.

وأصبح أومتيتي محط اهتمام مانشستر يونايتد المستعد لدفع مبلغ 60 مليون يورو الشرط الجزائي في عقده، كما أبدى استعداده لتلبية مطالبه المالية وبراتب أكبر مما يطلبه في برشلونة.

الوضع غير المستقر للمدافع الفرنسي أثّر على مستواه في مرحلة حرجة في الموسم، وأصبحت إدارة برشلونة مطالبة بحسم مشكلة تمديد عقده بسرعة قبل أن تفقده في الصيف المقبل.