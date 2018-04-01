بعد التعادل مع برشلونة.. إشبيلية يبعث بتحذير قبل مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

يعتبر إشبيلية من الفرق الأضعف المتبقية في دوري أبطال أوروبا، لكن تعادله المثير 2-2 في الدوري الإسباني مع ضيفه برشلونة المتصدر، مساء السبت، جاء بمثابة تحذير لبايرن ميونخ، بطل ألمانيا، والذي سيواجهه في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال، الثلاثاء المقبل.

واقترب الفريق الأندلسي من أن يصبح أول فريق يهزم برشلونة في الدوري المحلي ودوري الأبطال هذا الموسم قبل أن تهتز شباكه مرتين عن طريق لويس سواريز والبديل ليونيل ميسي في غضون دقيقة واحدة.

وسبب الخط الأمامي لإشبيلية والمكون من خواكين كوريا وخيسوس نافاس وفرانكو فاسكيز ورأس الحربة لويس موريل صداعًا كبيرًا لصاحب الصدارة في كل هجمة مرتدة صوب مرمى الضيوف.

وأحرز فاسكيز هدف السبق لإشبيلية بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة الـ 36 وأضاف زميله الكولومبي موريل الهدف الثاني من تسديدة قوية من متابعة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني. وأهدر هذان اللاعبان عدة فرص لتحقيق الفوز في حين أنقذ جيرار بيكيه كرة سددها نافاس قبل دخولها الشباك.

وتحسر لاعبو أصحاب الأرض على إهدار الفرص عندما قلص سواريز الفارق لبرشلونة في الدقيقة الـ 88 بعد ركلة ركنية وأضاف ميسي الهدف الثاني بعدها بدقيقة واحدة.

وأشاد فينشنزو مونتيلا، مدرب إشبيلية، بأداء لاعبيه رغم شعوره بالإحباط لعدم الفوز ومن ثم الحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة ضيفه بطل ألمانيا بعد غد.

وقال المدرب الإيطالي الذي تأهل فريقه لدور الثمانية للمرة الأولى طوال تاريخه بعد التغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزي: “الليلة سأنام جيدًا.. أنا فخور بفريقي وبالروح التي ظهر بها لكن علينا تقديم أداء أفضل والعمل على التهديف عندما تتاح لنا الفرصة لذلك . سنحت لنا فرص لحسم الفوز وللأسف لم نفعل”.

ويحتل إشبيلية المركز السادس في الدوري الإسباني.

وقبل مواجهة برشلونة خسر إشبيلية في ست من آخر 12 مباراة في الدوري المحلي منذ أن تولى مونتيلا تدريبه خلفًا لسلفه المقال إدواردو بريسو.

لكن الفريق رغم ذلك استبسل وحقق نتائج جيدة في مواجهة الفرق الكبيرة مثل: أتليتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا ومانشستر يونايتد.

وحث مونتيلا لاعبيه على اللعب بالطريقة نفسها في مواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا خمس مرات، وتوخّي الدقة أمام المرمى، قائلًا: “هذا درس مهم قبل مواجهة دوري الأبطال.

“علينا تقبل هذه النتيجة والسعي للتحسن. علينا ألا نرضى بما قدمناه. وأنا فخور بما قدمه اللاعبون لكن لا يمكننا تحمل إهدار مثل هذه المباريات مرة أخرى”.