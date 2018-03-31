أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية.. فازكويز ومورييل يضعان أصحاب الأرض في المقدمة (فيديو)

وضع فرانكو فازكويز فريقه إشبيلية في المقدمة بهدف أول في شباك برشلونة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ30 للدوري الإسباني.

واستغل اللاعب عرضية رائعة، وتواجد داخل منطقة جزاء البلوغرانا ليحوّلها مباشرة إلى الشباك.

الدوري الإسباني | اشبيلية × برشلونة | قوووووول اشبيلية الأول HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/zehlEdLzpM — صـقـر أهـداف (@S8R_HD40) March 31, 2018

وفي الدقيقة 50 من الشوط الثاني تقدم لويس مورييل بالهدف الثاني لأصحاب الأرض.

https://twitter.com/S8R_HD40/status/980172285997875201

ويتسلح الفريق الأندلسي بتفوقه على ملعبه في مواجهاته ضد برشلونة، إذ استضاف البارسا 73 مرة، وحقق خلالها الفوز 30 مرة، وخسر 23 مرة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل برشلونة، متصدر الليجا، المباراة بهدف الفوز، لتحسين سجله على ملعب راموسن سانشيز بيزخوان، والتقدم خطوة جديدة نحو الفوز بلقب المسابقة.