أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية.. فازكويز ومورييل يضعان أصحاب الأرض في المقدمة (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية.. فازكويز ومورييل يضعان أصحاب الأرض في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وضع فرانكو فازكويز فريقه إشبيلية في المقدمة بهدف أول في شباك برشلونة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ30 للدوري الإسباني.

واستغل اللاعب عرضية رائعة، وتواجد داخل منطقة جزاء البلوغرانا ليحوّلها مباشرة إلى الشباك.

وفي الدقيقة 50 من الشوط الثاني تقدم لويس مورييل بالهدف الثاني لأصحاب الأرض.

https://twitter.com/S8R_HD40/status/980172285997875201

ويتسلح الفريق الأندلسي بتفوقه على ملعبه في مواجهاته ضد برشلونة، إذ استضاف البارسا 73 مرة، وحقق خلالها الفوز 30 مرة، وخسر 23 مرة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل برشلونة، متصدر الليجا، المباراة بهدف الفوز، لتحسين سجله على ملعب راموسن سانشيز بيزخوان، والتقدم خطوة جديدة نحو الفوز بلقب المسابقة.

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