شكوك حول مشاركة ناينغولان بمباراة روما وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

قال أوسيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما، إنه من غير المرجح مشاركة لاعب الوسط راديا ناينغولان أمام برشلونة، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، بعد تعرضه لإصابة عضلية في التعادل 1-1 أمام بولونيا في الدوري الإيطالي اليوم السبت.

وقال دي فرانشيسكو في إشارة إلى الدولي البلجيكي باسمه المستعار “لا يبدو على ما يرام لكنه ‭‭’‬‬نينجا‭‭’‬‬ ويمكنه تجاوز ذلك”.

وأضاف بعدما اضطر إلى استبدال ناينغولان في الدقيقة 17 “شعر بألم في لحظة معينة من المباراة، وعندما يحدث ذلك تدرك أن الأمر خطير”.

وأشار المدرب إلى أن تكرار أداء فريقه اليوم لن يكون كافيًا على أرض برشلونة التي يزورها فريقه لأول مرة منذ الخسارة الثقيلة 6-1 في دور المجموعات عام 2015.

وأضاف دي فرانشيسكو: “ندرك أن ذلك لن يكون كافيًا لو واجهنا برشلونة بنفس الأداء، لكن ندرك أيضًا أن المنافس لن يدافع مثلما فعل بولونيا بل على العكس سيهاجم. ستكون مواجهة مختلفة تمامًا”.

وشارك إيدن جيكو بديلًا في الشوط الثاني ليحرز هدف التعادل، عقب تقدم إيريك بولجار بهدف لبولونيا، إثر خطأ من دفاع روما ليسدد من حافة منطقة الجزاء في المرمى.

وتابع مدرب روما: “سنحت لنا عدة فرص للتسجيل اليوم أمام فريق دافع لفترات طويلة، بعدها اهتزت شباكنا من أول فرصة، كانت هناك عدة مناسبات كان ينبغي التركيز فيها.

“لست سعيدًا بالنتيجة لكني رأيت بعض الأشياء الجيدة اليوم إلى جانب الكثير عكس ذلك”.