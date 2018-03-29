روما يحدد شروطه للتخلي عن أليسون وضم كوفاسيتش من ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية، اليوم الخميس، أن فريق روما الإيطالي أبلغ ريال مدريد بثمن حارسه البرازيلي أليسون باكير، كما أبلغه بشروطه في التفاوض حول صفقة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

ويضع ريال مدريد الحارس البرازيلي ضمن أهدافه الصيف المقبل في ظل المطالب المالية الكبيرة التي يريدها فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي للتخلي عن حارسيهما الإسباني دافيد دي خيا والبلجيكي تيبو كورتوا.

ويرفض روما أن يكون ثمن حارسه أقل من 60 مليون يورو، حسب صحيفة “كوريري ديل سبورت” الإيطالية وهي تقريبًا نفس قيمة الحارسين الآخرين، بحسب مواقع تقييم اللاعبين.

وبحسب الصحيفة نفسها فإن روما أبلغ ريال مدريد أنه يرغب في التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لكن في إطار صفقة منفردة لا علاقة لها بصفقة الحارس أليسون ولن تكون صفقة تبادلية.

ويأمل روما أن يستفيد من التخلي عن حارسه لريال مدريد للتعاقد مع الدولي الكرواتي بشروط أفضل رغم أن قيمة كوفاسيتش في السوق تتجاوز 50 مليون يورو.