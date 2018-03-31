مباراة ريال مدريد ولاس بالماس.. كالعادة كريم بنزيما يهدر هدفًا محققًا برعونة (فيديو)

لا تمر مباراة لريال مدريد دون أن يضيع كريم بنزيما إحدى الفرص السهلة، وحدث هذا في مباراة فريقه أمام لاس بالماس اليوم السبت، في المواجهة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 30 من الليغا.

ورغم أن بنزيما سجل الهدف الثاني لفريقه بركلة جزاء، لكن الدقيقة 66 شهدت إضاعته هدفًا محققًا في مواجهة مرمى الخصم مباشرة، لكنه سددها برعونة في جسد الحارس.

كريم بنزيما يضيع فرصة هدف محقق بكل رعونة #ريال_مدريد_لاس_بالماس pic.twitter.com/DamTklg2mG — LaLiga (@LaLiga_00) March 31, 2018

وسجل الميرنجي هدفين من ركلات ترجيح، في الدقائق 39 و51 بأقدام كريم بنزيما وغاريث بيل على الترتيب.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 77 هدفًا من 91 ركلة جزاء حصل عليها الميرنجي في آخر 10 سنوات، ليعتلي صدارة الأندية في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، بحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات.