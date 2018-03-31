أهداف مباراة ريال مدريد ولاس بالماس.. غاريث بيل وكريم بنزيما يضعان الملكي في المقدمة (فيديو)

أحرز غاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، الهدف الأول في شباك مضيفه لاس بالماس، في الدقيقة 26 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب “دي غران كاناريا”، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، كلٌ من: إيسكو، وسيرجيو راموس، بداعى الإصابة، وكذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن أعفاه زيدان من المشاركة في اللقاء، لإعطائه مزيدًا من الراحة قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ8 لدوري الأبطال، كما استبعد أيضًا كلًا من: كارفاخال، ومارسيلو، وتوني كروس، ليكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة اليوفى.

الدوري الأسباني | لاس بالماس × ريال مدريد | قووووووووووووول ريال مدريد الأول " بيل " HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/LvGwMNFatp — صـقـر أهـداف (@S8R_HD40) March 31, 2018

وأضاف النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني من ركلة جزاء احتُسب لفريقه في الدقيقة 38.

الدوري الأسباني | لاس بالماس × ريال مدريد | قووووووووووووول ريال مدريد الثاني " بنزيما " HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/sc5HlrWe93 — صـقـر أهـداف (@S8R_HD40) March 31, 2018

وفي الدقيقة 50 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الميرنغي، انبرى لها غاريث بيل وسددها في شباك بالماس معلنا الهدف الثالث.

ويسعى ريال مدريد إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها في الدوري الإسباني خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على المركز الثاني، حيث يملك في رصيده 60 نقطة بفارق 4 نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد “الوصيف”.