أهداف مباراة ريال مدريد ولاس بالماس.. غاريث بيل وكريم بنزيما يضعان الملكي في المقدمة (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد ولاس بالماس.. غاريث بيل وكريم بنزيما يضعان الملكي في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أحرز غاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، الهدف الأول في شباك مضيفه لاس بالماس، في الدقيقة 26 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب “دي غران كاناريا”، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، كلٌ من: إيسكو، وسيرجيو راموس، بداعى الإصابة، وكذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن أعفاه زيدان من المشاركة في اللقاء، لإعطائه مزيدًا من الراحة قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ8 لدوري الأبطال، كما استبعد أيضًا كلًا من: كارفاخال، ومارسيلو، وتوني كروس، ليكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة اليوفى.

وأضاف النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني من ركلة جزاء احتُسب لفريقه في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 50 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الميرنغي، انبرى لها غاريث بيل وسددها في شباك بالماس معلنا الهدف الثالث.

ويسعى ريال مدريد إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها في الدوري الإسباني خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على المركز الثاني، حيث يملك في رصيده 60 نقطة بفارق 4 نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد “الوصيف”.

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