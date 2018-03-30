بوادر خلاف بين كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وصديقته جورجينا

أشارت تقارير صحفية إلى أن جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي لا تريد إنجاب المزيد من الأطفال، عكس رغبة قائد البرتغال، ما يشير إلى إمكانية حدوث خلاف بينهما.

وأنجبت رودريغيز، البالغة من العمر 23 عامًا، أول طفل لها من رونالدو، ألانا مارتينا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن عارضة الأزياء السابقة قالت لمجلة XL Semanal الإسبانية إنها لا تخطط لإضافة المزيد من الأطفال للأربعة الذين ترعاهم حاليًا مع صديقها البالغ عمره 33 عامًا.

وهذا قد يكون مصدر خلاف مع رونالدو الذي صرح في أكثر من مناسبة بأنه يريد أن ينجب سبعة أطفال لمعادلة عدد الكرات الذهبية التي ينوي الفوز بها، حيث حصد حتى الآن خمس كرات ذهبية.

وفي ردها على سؤال بشأن أين ترى نفسها خلال عشر سنوات، قالت جورجينا: “أرى نفسي مع أربعة أطفال. لا أرى نفسي محاطة بالمزيد”.

ولدى رونالدو ثلاثة أطفال من أم بديلة هم كريستيانو جونيور (سبعة أعوام) والتوأم إيفا ماريا وماتيو، قبل أن تنجب له رودريغيز ألانا مارتينا.

وقال رونالدو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنه يريد إنجاب سبعة أطفال ليتناسب مع رقم قميصه في ريال مدريد والمنتخب البرتغالي.

وفي ردها على سؤال باعتبارها أكثر امرأة إسبانية لديها متابعون على انستغرام بوصولها إلى 4.2 مليون متابع، قالت جورجينا: “لا أعرف سببًا لذلك رغم عدم اهتمامي بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. أحب الاستمتاع بكل لحظة في حياتي. هناك أشخاص يتشاركون الأشياء بدون أن يحيوها، كل شيء عندهم كذب”.

ولن يخوض رونالدو مباراة فريقه المقبلة أمام لاس بالماس؛ من أجل الحصول على قدر كبير من الراحة قبل مواجهة يوفنتوس في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي.