فالفيردي: مزاج ميسي “هادئ” بعد هزيمة الأرجنتين القاسية أمام إسبانيا

قال أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني إن مزاج لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي هادئ بعد هزيمة منتخب بلاده القاسية من إسبانيا بهدف مقابل 6 وديًا.

وجاءت تصريحات فالفيردي قبل مواجهة فريقه إشبيلية غدًا السبت في الجولة الثلاثين للدوري الإسباني (الليغا).

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أكد فالفيردي، قائلًا:”مزاج ميسي بعد خسارة الأرجنتين أراه هادئًا، وتحدثنا قليلًا معه، ومع بعض اللاعبين الآخرين، وجميعهم يريدون الفوز على إشبيلية، ونحن معتادون على الانتقادات، و أرى أن ميسي بحالة مثالية”.

وأضاف:”إشبيلية فريق قوي تصعب هزيمته، وسنخوض اللقاء في ملعب معقد، ونسعى إلى تحقيق الفوز بالدوري الإسباني في أسرع وقت ممكن، وإشبيلية يريد الفوز، وأتلتيكو كذلك، وسنذهب إلى خوض اللقاء بتنافسية، وهذا ما قمنا به هذا الموسم”.

واختتم فالفيردي تصريحاته بالقول:”أهم شيء الآن للاعبين هو امتلاكهم الحضور الذهني، وعليهم مواجهة هذا الشهر بعقول ناضجة للتتويج باللقب”.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريب أقرب منافسيه.

حكم قضائي بسداد خيخون 1.25 مليون يورو لنادي برشلونة

من جهة أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، حصوله على حكم قضائي من محكمة الاستئناف العليا بدفع نادي خيخون مبلغًا ماليًا، وهو قيمة انتقال المدافع الكروي ألبيرتو بوتيا إلى إشبيلية.

وجاء في تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):”محكمة الاستئناف العليا تحكم على نادي خيخون بدفع مبلغ 1.25 مليون يورو لبرشلونة، من نسبة صفقة انتقال المدافع بوتيا منه إلى إشبيلية العام 2012″.

ويأتي هذا القرار بعد أن باع سبورتينغ خيخون مدافعه السابق بوتيا القادم من برشلونة إلى إشبيلية دون أن يمنح النادي الكتالوني نصيبه في الصفقة.

وانضم بوتيا لخيخون على سبيل الإعارة صيف 2009 قبل أن يقوم بتعديل بند الإعارة إلى شراء، مع حق برشلونة في إعادة شراء اللاعب، أو الحصول على 30% من قيمة بيعه مستقبلًا.

وفي العام 2012 انتقل بوتيا إلى إشبيلية مقابل 2.5 مليون يورو، ولم يحصل برشلونة على نصيبه من بيع اللاعب، ما دفع إدارة النادي الكتالوني لرفع دعوى قضائية على خيخون.