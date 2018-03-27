مباراة إسبانيا والأرجنتين.. ميسي يغادر الملعب غاضبًا بعد الهدف السادس (فيديو)

غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بعد إحراز المنتخب الإسباني للهدف السادس في مرمى منتخب بلاده، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

وخسر منتخب الأرجنتين بسداسية أمام إسبانيا.

وأظهرت كاميرا المباراة ميسي وهو يغادر ملعب المباراة غاضبًا بعد إحراز الهدف السادس مباشرة.

لأُسطورة ليو ميسي يغادر ملعب المُباراة ???? pic.twitter.com/yMviy2Gru2 MESSI YO TE VI ABANDONARRR….. — ⒷⒾⓈⒽⓄⓅ (@FranklinNuques) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

وكانت القرعة قد وضعت الفريق الذهبي ضمن المجموعة الثانية مع كلٍّ من البرتغال والمغرب وإيران، بينما وضعت الأرجنتين ضمن المجموعة الرابعة مع كلّ من أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.