ماذا قال ليونيل ميسي لزملائه بعد الهزيمة أمام إسبانيا؟

كشفت صحيفة “La nation” الأرجنتينية عن فحوى الكلمات التي وجهها النجم ليونيل ميسي لزملائه في المنتخب الأرجنتيني بعد الهزيمة القاسية أمام إسبانيا 6/1 في لقاء ودي الثلاثاء الماضي.

وحسب الصحيفة الأرجنتينية، فإن القائد الأرجنتيني قال لزملائه: “ارفعوا رؤوسكم، سنواصل الطريق معًا ونتقدم معًا”.

وحسب الصحيفة، فإن المدرب خورخي سامباولي فضّل أن يترك لميسي الفرصة لأخد الكلمة في تلك اللحظة الصعبة ليتصرف كقائد وقائد للمجموعة.

كما أكدت الصحيفة الأرجنتينية أن مجموعة من زملاء ميسي في المنتخب فوجئوا بكلماته المعبرة والقصيرة في تلك اللحظة، مؤكدة أنه حاول التصرف كقائد لهذه المجموعة وزرع الثقة داخلها.

ويأمل ميسي في الفوز بكأس العالم من خلال فرصته الأخيرة في روسيا، ويدرك أنه لن يتمكن وحيدًا من تحقيق حلمه، ويحتاج لوحدة المنتخب حوله.

من جهة أخرى، عاد ميسي للتدريبات الجماعية لفريقه برشلونة، اليوم الخميس، حيث تدرب لفترة لوحده قبل أن يلتحق بزملائه في الفريق استعدادًا لمواجهة إشبيلية، السبت.

وحضر ميسي لمركز تدريبات فريقه رفقة مارسيلو أندريا المعد البدني للمنتخب الأرجنتيني الذي وضع طاقم الفريق في الصورة، قبل أن يقوم النجم الأرجنتيني بإجراء التدريبات الفردية وبعدها الجماعية.

وحسب صحيفة “سبورت”، فإن ميسي بإمكانه اللعب أمام إشبيلية، لكن المشكلة ستكون داخل بلده، حيث شكك الكثير من الصحفيين في الأرجنتين في سبب غيابه عن المواجهتين الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا.