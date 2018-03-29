هل يغيب ليونيل ميسي عن مباراة برشلونة وإشبيلية؟

سيكون برشلونة مطالبًا باتخاذ قراره بشأن إشراك ليونيل ميسي عندما يواصل رحلة استعادة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم باللعب في ضيافة إشبيلية، يوم السبت، وسط شكوك حول لياقة الهداف الأرجنتيني ومع بداية فترة مزدحمة بخوض 7 مباريات في 22 يومًا.

وغاب ميسي عن مباراتي الأرجنتين الوديتين أمام إيطاليا، وإسبانيا، بسبب إصابة عضلية خلال آخر لقاء لبرشلونة في الدوري أمام أتلتيك بلباو، وأكمل نصف فترة المران فقط اليوم الخميس.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدفًا، وشارك في كل مباريات برشلونة في المسابقة هذا الموسم باستثناء واحدة فقط أمام ملقة عندما حصل على إذن بالغياب بسبب مولد ابنه الثالث.

ومن المتوقع أن تكون المباراة في ضيافة إشبيلية من أصعب المباريات المتبقية لبرشلونة خارج أرضه هذا الموسم، لكنه يتقدم بفارق 11 نقطة على أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه، وهو ما يمنح أفضلية كبيرة لفريق المدرب إرنستو فالفيردي لإحراز اللقب.

وسيخوض برشلونة ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، و5 مباريات أخرى، أهمها نهائي كأس الملك أمام إشبيلية يوم 21 أبريل قبل أن يحصل على 7 أيام من الراحة قبل خوض المباراة التالية في الدوري.

وفشل برشلونة في الفوز مرتين في آخر 3 زيارات إلى ملعب سانشيز بيزخوان الشهير لإشبيلية، لكنه رغم ذلك سيحاول الحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة في 36 مباراة متتالية في الدوري المحلي.

ويستهدف برشلونة تحقيق الرقم القياسي في الدوري الذي سجله ريال سوسيداد موسم 1970-1980 بالبقاء 38 مباراة بلا هزيمة.

وقال فالفيردي أمس الأربعاء إنه لا يشعر بقلق زائد إزاء لياقة ميسي، وقلل من تكهنات تأثر لاعبه الشهير بخسارة الأرجنتين 6/1 أمام إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي.

وترك ميسي مقعده في ملعب واندا متروبوليتانو مباشرة بعد الهدف السادس.

وقال فالفيردي:”ميسي شعر بعدم الراحة، لكننا نعتقد أن الأمر ليس مهمًا، ونحن مرتاحون، والأرجنتين خسرت مباراة ودية، وبطولة كأس العالم لم تبدأ بعد، وليس من الممكن فوز جميع لاعبينا”.

ولا يزال برشلونة يفتقد لاعب الوسط المؤثر سيرجيو بوسكيتس بسبب إصابة في إصبع قدمه، في حين يغيب الظهير الأيسر البديل لوكاس ديني 3 أسابيع بسبب تعرضه لإصابة عضلية خلال خوض مباراة ودية مع فرنسا.

ويستضيف إشبيلية بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني في ذهاب دور الـ 8 لدوري الأبطال يوم الثلاثاء، وسيفتقد بابلو سارابيا أمام برشلونة، وكذلك الجناح المخضرم خيسوس نافاس بسبب الإصابة.

وسيلعب أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني يوم الأحد مع ديبورتيفو لاكورونيا الذي لم يحقق أي فوز بعد مع مدربه الجديد كلارنس سيدورف، بينما يلتقي ريال حامل اللقب، الذي يتأخر بـ 4 نقاط عن جاره، مع لاس بالماس صاحب المركز الثامن عشر.