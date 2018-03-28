مدرب نادي برشلونة يقلل من خطورة إصابة ميسي

قلّل المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، من أهمية عدم مشاركة نجم فريقه ليونيل ميسي في أي من وديتي منتخب الأرجنتين خلال فترة الاستعدادات الجارية لخوض مونديال روسيا 2018.

وقال فالفيردي اليوم إن “ميسى أنهى بشكل جيد المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، كان لديه آلام بسيطة، لكن نعتقد أنها ليست خطيرة وأشعر بالاطمئنان”.

ودعا المدير الفني وسائل الإعلام إلى انتظار وصول اللاعب إلى المدينة الرياضية، حيث سيخضع غدًا الخميس، للفحص الطبي بواسطة الطاقم الطبي للنادي الكاتالوني.

وتابع بقوله: “سوف نعرف إصابة ميسي بالضبط.. لن نشعر بالقلق قبل الآوان”.

وأكد أيضًا أنه لا يشعر بالقلق جراء حالة مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، الذي عانى من بعض الآلام في ركبته اليمنى خلال ودية إسبانيا والأرجنتين.

وقال فالفيردي حول استهجان مشجعي “لا روخا” لجيرارد بيكيه في بداية اللقاء بسبب موقفه من انفصال كاتالونيا ثم تصفيقهم له لدى استبداله في (ق70) “أعلم أن ذلك سيجعله جيدًا”.

وذكر المدرب أن ميسي يمكن أن يعود متأثرًا على المستوى النفسي جراء خسارة الأرجنتين بستة أهداف مقابل واحد أمام إسبانيا.

وأضاف أن “الأرجنتين خسرت فقط مباراة ودية، المونديال لم يبدأ بعد، جميع لاعبينا لن يستطيعوا الفوز بكأس العالم”.