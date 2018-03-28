بعد تصريحاته عن عدم ثقة زيدان به.. أتلتيكو مدريد يغازل إيسكو

أشاد كوكي لاعب وسط أتلتيكو مدريد بزميله في المنتخب الإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد وأكد أنه في حال عدم مشاركته بشكل منتظم في تشكيلة النادي الملكي فعليه الانضمام إلى أتلتيكو.

وبعد أن سجل ثلاثية لإسبانيا في فوزها الساحق 6-1 على الأرجنتين يوم الثلاثاء، انتقد إيسكو ناديه ريال مدريد حامل لقب الليغا بسبب قلة مشاركاته ووجه هجومًا مبطنا إلى مدربه زين الدين زيدان.

وعند سؤاله عن اللعب تحت قيادة يولن لوبتيغي المدير الفني للمنتخب قال إيسكو “يظهر ثقته في قدراتي بفترة اللعب التي يمنحني إياها. في ريال مدريد لا أمتلك الثقة التي يحتاجها لاعب كرة القدم، ربما المشكلة تتعلق بي وهذا هو الأمر مع اللاعبين الجيدين الموجودين. بالطبع أريد أن أظهر لزيدان أنه يمكن الاعتماد علي”.

وواجه إيسكو، الذي كان لاعبًا محوريًا في ريال مدريد في بداية الموسم، صعوبات في اللعب أساسيًا في فريقه منذ فترة التوقف الشتوية، ويعود جزء من ذلك إلى استعادة غاريث بيل لياقته.

وشارك لاعب وسط ملقة السابق في 18 من 29 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية هذا الموسم مع ريال مدريد، وأكمل 90 دقيقة في الملعب أربع مرات فقط.

لذلك قال كوكي الذي شارك أساسيًا في تشكيلة إسبانيا خلال الفوز الساحق على الأرجنتين: “أعتقد أن إيسكو لاعب رائع ويظهر بأداء مذهل دائما. لا أراه يوميا ولا أعلم ما يفكر فيه زيدان لكن في حال عدم مشاركته بشكل منتظم مع ريال مدريد فربما عليه الانتقال إلى أتلتيكو للمشاركة بشكل أكثر”.

وينافس أتلتيكو مدريد على لقب الدوري الأوروبي بعد فشله في مواصلة مشوار دوري الأبطال، وقد تأهل إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي.

وعن المنافسة على لقب الليغا قال كوكي لصحيفة “ماركا”: “لقب الليغا يكاد مستحيل الفوز به في ظل تفوق برشلونة. نسعى لإنهاء الموسم في المركز الثاني والتتويج بلقب الدوري الأوروبي”.