إيسكو بعد أدائه المذهل مع إسبانيا ينتقد عدم مشاركته كثيرًا مع ريال مدريد

بعد أن سجل ثلاثية لإسبانيا في فوزها الساحق 6-1 على الأرجنتين، أمس الثلاثاء، انتقد إيسكو ناديه ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، بسبب قلة مشاركاته ووجه هجوما مبطنا إلى مدربه زين الدين زيدان.

وعند سؤاله عن اللعب تحت قيادة يولن لوبتيجي مدرب إسبانيا، قال إيسكو “يظهر ثقته في قدراتي بفترة اللعب التي يمنحني إياها”.

وأضاف: “في ريال مدريد لا أمتلك الثقة التي يحتاجها لاعب كرة القدم، ربما المشكلة تتعلق بي وهذا هو الأمر مع اللاعبين الجيدين الموجودين. بالطبع أريد أن أظهر لزيدان أن يمكن الاعتماد علي”.

وواجه إيسكو، الذي كان لاعبًا محوريًا في ريال مدريد في بداية الموسم، صعوبات في اللعب أساسا في فريقه منذ فترة التوقف الشتوية، ويعود جزء من ذلك إلى استعادة غاريث بيل لياقته.

وشارك لاعب وسط مالاغا السابق في 18 من 29 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية هذا الموسم مع ريال مدريد، وأكمل 90 دقيقة في الملعب أربع مرات فقط.

كل ما قدمه الموسيقار إيسكو ضد الأرجنتين شاهد كل ما قدمه الموسيقار إيسكو ضد الأرجنتين | مباراة ودية وكأنه يرقص بالكرة ⚽????????⚽???????????? Posted by Golazo World on Tuesday, March 27, 2018

وقال إيسكو: “عندما لا يشكل لاعب جزءًا مهما من فريقه أو لا يلعب بانتظام، فإن مباريات كهذه مع المنتخب الوطني هي التي تمنحك الحياة.

“المدرب هنا (لوبتيجي) يؤمن بقدراتي، أنا سعيد ببذل الكثير من الجهد ومحاولة التطور لأصبح أساسيًا مع النادي والمنتخب الوطني. أريد أن أظهر أنني لاعب جيد”.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية هذا الأسبوع بأن إيسكو (25 عاما) ربما ينتقل إلى مانشستر سيتي بينما قالت وسائل إعلام مقرها مدريد إن ريال مستعد لبيع لاعب الوسط بعد كأس العالم.

وفي الوقت الحالي، يتطلع إيسكو إلى نهائيات روسيا ويعتقد أن إسبانيا وصلت لأفضل مستوياتها في الوقت المناسب مثلما أظهر الانتصار الساحق على الأرجنتين بطلة العالم مرتين.

وقال: “إنها نتيجة رائعة حقًا ورغم النتيجة فإن الأمور لم تكن سهلة. جعلوا المباراة صعبة علينا وكانوا في غاية القوة.

“نطور منتخبا وطنيًا جيدًا حقًا لديه مستقبل مشرق. نحن بحاجة لأن نتذكر أن كل هذه الاستعدادات من أجل كأس العالم”.