إيسكو يقود إسبانيا لاكتساح الأرجنتين بسداسية تاريخية (فيديو)

لقّن المنتخب الإسباني لكرة القدم ضيفه الأرجنتيني درسًا قاسيًا وألحق به هزيمة ثقيلة 6-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة مدريد ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسجل إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه إلى الفوز الكاسح حيث وجه “الماتادور” الإسباني إنذارًا شديد اللهجة إلى باقي المنتخبات المشاركة في المونديال الروسي.

وأكد المنتخب الإسباني، الذي تعادل مع نظيره الألماني (مانشافت) بطل العالم في مباراة ودية أخرى الجمعة الماضي، عمليًا أنه من أقوى المرشحين للفوز باللقب في هذه النسخة من المونديال.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما دييغو كوستا وإيسكو في الدقيقتين 12 و27 مقابل هدف سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، كان الطوفان الإسباني حيث سجل إيسكو هدفين آخرين في الدقيتين 52 و74 وأضاف تياغو ألكانتارا وياغو أسباس الهدفين الآخرين في الدقيقتين 55 و73.

وشهدت الدقيقة 88 اشتباكًا بالأيدي بين لاعبي الفريقين بسبب بعض الخشونة لكن الحكم تدخل سريعًا وفض الاشتباك.

وافتقد المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانغو) في هذه المباراة جهود نجمه الكبير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والذي جلس في المدرجات بسبب معاناته من الإصابة.