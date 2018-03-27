أهداف مباراة إسبانيا والأرجنتين..الماتادور يتقدم بسداسية (فيديو)

تقدم المنتخب الإسباني بهدفين نظيفين على نظيره الأرجنتيني خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

نجح دييغو كوستا في تسجيل الهدف الأول خلال الدقيقة 13 من انفراد تام بالمرمى، وعزز إيسكو نجم ريال مدريد تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 27 من الشوط الأول، وقصل أوتاميندي النتيجة في الدقيقة 40.

وفي 4 دقائق فقط أحرز إيسكو الهدف الثالث في الدقيقة 50، وأضاف تياغو ألكانتارا الهدف الرابع في الدقيقة 54.

وتألق لاعبوا إسبانيا وأحرزوا هدفين في دقيقتين حيث أحرز إسباس الهدف الخامس في الدقيقة 34، وتبعه إيسكو بـ”الهاتريك” بدقيقة واحدة محرزًا هدف فريقه السادس.

لعبة من عمالقة إسبانيا الثلاث.

بدأها الأنيق البرشلوني انيستا وصنعها المدريدي الواعد أسينسيو وختمها مهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا.

إسبانيا: 1 – 0: الأرجنتين#الأرجنتين_إسبانيا pic.twitter.com/SAJwFdg2sP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

“سيرك إسباني مدريدي”..

من أسينسيو إلى إيسكو من قدم مدريدي لمدريدي والهدف الثاني لإسبانيا في مرمى المنتخب الأرجنتيني.#الأرجنتين_إسبانيا pic.twitter.com/JtwwmO5hXU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

غاب مهاجمو الأرجنتين وظهر المدافع العملاق أوتاميندي ليقلص النتيجة..

بذكريات الدوري الإنجليزي مدافع السيتي يسجل بحارس مرمى اليونايتد.#الأرجنتين_إسبانيا pic.twitter.com/h6UqSD7A3r — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

الله الله الله عليك يا إنيستا..

هكذا أبهرت تمريرة إنيستا المعلق علي سعيد الكعبي والتي من خلالها تمكن المنتخب الإسباني من تسجيل الهدف الثالث.#الأرجنتين_إسبانيا pic.twitter.com/pELWLHur3p — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

برأيك هل ستكون النتيجة مغايرة لو حضر ميسي؟

هدف رابع للماتادور وزملاء ميسي ما لهم إلا أن يلتقطوا الكرات من المرمى.#الأرجنتين_إسبانيا pic.twitter.com/QjVlDGcTcR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

بالخمسة إسبانيا تدخل الأرجنتين في يوم العار التاريخي..

ودية ولكنها نتيجة لن تنسى.. آسباس يضيف الهدف الخامس للماتادور#الأرجنتين_إسبانيا pic.twitter.com/bMXwfOf1ZO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

“نصف درزن” إسباني في مرمى الأرجنتين.. وإيسكو لوحده هاتريك.

كارثة أرجنتينية قبل بداية المونديال بأقل من 3 أشهر#الأرجنتين_إسبانيا pic.twitter.com/cPouft1fwC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

وكانت القرعة قد وضعت الفريق الذهبي ضمن المجموعة الثانية مع كلٍّ من البرتغال والمغرب وإيران، بينما وضعت الأرجنتين ضمن المجموعة الرابعة مع كلّ من أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.