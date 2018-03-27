أهداف مباراة إسبانيا والأرجنتين..الماتادور يتقدم بسداسية (فيديو)

أهداف مباراة إسبانيا والأرجنتين..الماتادور يتقدم بسداسية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم المنتخب الإسباني بهدفين نظيفين على نظيره الأرجنتيني خلال المباراة التي تقام بين الفريقين  على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

نجح دييغو كوستا في تسجيل الهدف الأول خلال الدقيقة 13 من انفراد تام بالمرمى، وعزز إيسكو نجم ريال مدريد تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 27 من الشوط الأول، وقصل أوتاميندي النتيجة في الدقيقة 40.

وفي 4 دقائق فقط أحرز إيسكو الهدف الثالث في الدقيقة 50، وأضاف تياغو ألكانتارا الهدف الرابع في الدقيقة 54.

وتألق لاعبوا إسبانيا وأحرزوا هدفين في دقيقتين حيث أحرز إسباس الهدف الخامس في الدقيقة 34، وتبعه إيسكو بـ”الهاتريك” بدقيقة واحدة محرزًا هدف فريقه السادس.

وكانت القرعة قد وضعت الفريق الذهبي ضمن المجموعة الثانية مع كلٍّ من البرتغال والمغرب وإيران، بينما وضعت الأرجنتين ضمن المجموعة الرابعة مع كلّ من أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

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