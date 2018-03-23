الأرجنتين تكتسح إيطاليا.. وإنجلترا تواصل التألق بالفوز على هولندا (فيديو)

فاز المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم على نظيره الإيطالي 2-0 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة 75 ومانويل لانزيني في الدقيقة 85.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية أخرى أمام إسبانيا الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي المنتخب الإيطالي مع إنجلترا في ذات اليوم أيضاً.

واصل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عروضه ونتائجه الرائعة تحت قيادة مدربه غاريث ساوثجيت، وانتزع الفريق فوزاً ثميناً 1-0 على مضيفه الهولندي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، بالعاصمة أمستردام ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جيسي لينغارد الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 59.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الإنجليزي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، فيما يسعى المنتخب الهولندي لإعادة بناء الفريق بعد فشله في التأهل للمونديال الروسي.