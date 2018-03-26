سامباولي: كل ما أفعله تهيئة أجواء مناسبة أمام ميسي للتألق

قال خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين إن ليونيل ميسي لاعب من طراز رفيع، يصعب “إضافة خبرات جديدة” لرصيده في وقت يتأهب فيه قائد المنتخب للعودة من الإصابة، لمواجهة إسبانيا وديًا استعدادًا لكأس العالم.

وقال سامباولي في مؤتمر صحفي الإثنين: “يصعب إضافة خبرات جديدة إليه فهو لاعب فريد وكل ما أفعله محاولة تجهيز فريق يستطيع التأقلم معه ومساعدته والعمل معه بسلاسة”.

وتابع “إنه لاعب لا يتكرر كثيرًا. إنه الأفضل في العالم ونحتاج إلى التأكد من أن كل شيء نفعله يجعله في وضع مريح. عقليته أكثر تطورًا فيما يتعلق بكرة القدم من الباقين”.

وكانت شكوك تحوم حول مشاركة ميسي مع الأرجنتين بسبب مشكلة عضلية أبعدته عن الفوز 2/0 على إيطاليا وديًا السبت الماضي على ملعب الاتحاد التابع لمانشستر سيتي.

لكن سامباولي قال إن ميسي متلهف لخوض المباراة، بينما تبدو مشاركة مانويل لانزيني مهاجم ويستهام يونايتد، الذي أحرز الهدف الثاني للأرجنتين في مرمى إيطاليا، محل شك، وقال: “خاض (ميسي) التدريب مع باقي المجموعة اليوم بشكل طبيعي، إنه بخير ويمكنه اللعب، لو كانت هناك أي مخاطرة لأبلغنا بها كما فعل في المباراة الودية الأخيرة”.

“شارك في تدريب الأمس واليوم وإذا استمر كذلك فلن تكون هناك مشكلة في أن يلعب”.

وأضاف “سنركز على لانزيني، لنرى إن كان سيكون لائقًا بدنيًا لخوض المباراة”.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على إسبانيا في أول مباراة دولية تقام على ملعب أتلتيكو مدريد الجديد واندا متروبوليتانو، حيث يستعد المنتخبان لخوض كأس العالم في روسيا هذا العام.