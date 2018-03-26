ليونيل ميسي يحدد شريكه مع الأرجنتين في كأس العالم.. فمن سيختار؟

قال خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، إن قائده ونجمه ليونيل ميسي، هو من سيحدد هوية اللاعب الذي سيجاوره في الخط الهجومي، في بطولة كأس العالم التي تنطلق في روسيا يوم 14 يونيو.

وقال سامباولي في كتابه “ميس لاتيدوس” أو “نبضاتي”، الذي يتحدث فيه عن سيرته الذاتية: “ميسي هو من سيحدد شريكه، هو من سيقرر لأنه يلعب دائمًا، شريك أي لاعب آخر يمكن أن يكون أي شخص، بما أنه يلعب بشكل دائم فأسلوبه سيحدد ما يحتاجه بشكل أكبر”.

وفي كتابه الذي سينشر الشهر المقبل أشاد سامباولي كثيرًا بميسي وقال إنه اللاعب الأفضل في التاريخ.

وأضاف: “جوهره لم يتغير، إنه يلعب دائمًا، هو الأفضل في التاريخ، يرغب في الفوز بكل شيء طوال الوقت”.

وتابع: “ميسي لا يخضع للمتغيرات العادية؛ لأنه حافظ على لقب اللاعب الأفضل في العالم طوال 10 أعوام”.

وواصل سامباولي: “كرة القدم تغيرت وميسي يحافظ على تألقه ليس كأي شخص آخر، فاعليته طوال الوقت تجعله أفضل من الجميع، الفارق الكبير بين ميسي وباقي نجوم كرة القدم عبر التاريخ هو حبه للكرة بشكل أكبر من أي شيء آخر، إحساسه باللعب يجعله مختلفًا”.

وأخرج خورخي سامباولي، نجمي الدوري الإيطالي، باولو ديبالا وماورو إيكاردي من حساباته في المباريات الإعدادية التي سيخوضها التانغو أمام إيطاليا وإسبانيا، مما يعد تمهيدًا لحرمانهما من المشاركة في نهائيات مونديال روسيا.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم في المجموعة الرابعة إلى جانب آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.