ميسي يعود للتدريبات استعدادًا لمباراة الأرجنتين وإسبانيا

خاض ليونيل ميسي، اليوم الأحد، تدريباته مع منتخب الأرجنتين في المدينة الرياضية لريال مدريد، استعداداً لمواجهة إسبانيا، الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية، ضمن استعداداتهما لمونديال روسيا 2018.

وتعافى ميسي من آلام في العضلة الضامة حرمته من المشاركة في ودية إيطاليا الجمعة، في مدينة مانشستر الإنجليزية، التي انتهت بفوز “راقصي التانغو” 2-0.

???? | Messi with the Argentina National Team at the Real Madrid Training center Valdebebas .pic.twitter.com/PKaE1miB43

