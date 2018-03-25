مرتضى منصور يهاجم عدلي القيعي.. ويؤكد: عبدالله السعيد هو ميسي مصر.. ولهذا جلست مع تركي آل الشيخ

واصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تصريحاته النارية ضد مسؤولي الأهلي بعد فشله في إنهاء صفقة عبدالله السعيد لصالح القلعة البيضاء، بعد نجاح الأهلي في تمديد عقد اللاعب وتسجيله في اتحاد الكرة رغم قيام عبدالله بالتوقيع للزمالك.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: “على عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالأهلي، أن يتحدث بأدب عن نادي الزمالك ورئيسه، لست كلبًا لكي ألهث خلف أحد”.

وأضاف رئيس الزمالك: “على القيعي أن يتحدث عن الشخص الذي حصل على 250 مليون جنيه من تركي آل الشيخ، الجميع يعلم أنني رفضت عقد جلسة مع آل الشيخ في أحد المطاعم بعدما توسط عمرو دياب ومحمد هنيدي في الأمر”.

وتابع: “جلستي مع آل الشيخ كانت برعاية مسؤولي الدولة من أجل الحفاظ على العلاقات المصرية الـسعـودية وانتهى الأمر، لم ألهث خلف أحد، وأحترم النادي الأهلي وجماهيره ولا أتدخل في شؤونه، أطالب القيعي بعدم الحديث عن الزمالك وجماهيره”.

واستطرد منصور: “أين الزملكاوية الحقيقيين، الجميع يهاجم الزمالك ويصف التعاقد مع عبدالله السعيد بالجريمة، ولا يجرؤ أحد عن الحديث عما فعله الأهلي مع اللاعب، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي جلس مع أحمد الشناوي حارس الزمالك، للتفاوض معه قبل 3 أيام من حصول الزمالك على توقيع عبدالله السعيد، ورغم ذلك فلم يتحدث الإعلام عن تلك الواقعة”.

وأردف: “عبدالله السعيد أخطأ ولا بد من العفو عنه، والمبلغ الذي حصل عليه ليس مبالغًا فيه كما يروج البعض، فاللاعب حصل على 20 مليون، بمعدل 10 ملايين في السنة وهو نفس الرقم الذي حصل عليه الحارس أحمد الشناوي للتجديد للزمالك”.

وشدد: “عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة الزمالك، خرج ليهاجم الزمالك ويسخر منه بقوله “40 مليون جنيه ليه هو ميسي!”.

وأضاف غاضبًا: “نعم، عبدالله السعيد هو ميسي مصر وهو من أفضل اللاعبين في مصر والوطن العربي بالكامل”.

وأردف: “ولكن الزمالك سيحصل على 10 أضعاف ما دفعه للسعيد، لن أكشف أي تفاصيل ولن أتحدث عن هذا الأمر؛ ولكننا سنحصل على 10 أضعاف ما دفعناه”.

وأتم: “سيحدث ذلك بسبب مرتضى منصور”.