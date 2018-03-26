صديقة إيسكو تتلقى تهديدًا بالقتل بسببه

تلقت سارا سلامو صديقة إيسكو لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب إسبانيا تهديدًا بالقتل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ بسبب تراجع أداء صديقها مؤخرًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية مؤخرًا أن سلامو مسؤولة عن تغير نظام حياة إيسكو الذي تسبب في تراجع مستواه، لكن الفتاة أعلنت أنها ستتخذ إجراءً قانونيًا تجاه هذا التهديد.

وتصرفت سلامو سريعًا وأعادت إرسال التغريدة التي تعرضت خلالها للتهديد إلى الشرطة قائلة: “مرحبًا هذا الرجل الذي يعرّف نفسه على أنه يكره النساء أرسل لي هذه الرسالة”.

وحذف صاحب التهديد التغريدة لكنه قال قبلها إلى سلامو: “أيامك معدودة”، وعلى الفور استجابت الشرطة لتغريدة صديقة إيسكو وأعطتها نصائح بشأن كيفية التصرف.

وتراجع أداء الدولي الإسباني مع ريال مدريد هذا الموسم، وعاد للجلوس على مقاعد البدلاء بعد موسم رائع تألق خلاله العام الماضي.