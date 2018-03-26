ريال مدريد يقدم 3 لاعبين للتعاقد مع محمد صلاح

تتواصل التقارير التي تتحدث عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “دون بالون” الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيقدم 3 لاعبين في سبيل إقناع ليفربول بالتخلي عن المصري محمد صلاح الذي يبلغ من العمر 25 عامًا.

وتضيف الصحيفة أن ليفربول يقدر قيمة محمد صلاح بـ 175 مليون جنيه إسترليني ويسعى بيريز لتقديم 3 لاعبين تبلغ قيمتهم بهذا المبلغ، وهم إيسكو لوكاس فاسكويز والحارس كيلور نافاس، إضافة إلى مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

وتقدر قيمة لوكاس فاسكيز بـ 40 مليونًا وإيسكو بـ 80 مليونًا وكيلور نافاس بـ 30 مليونًا.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني فقط، لكنه لفت الأنظار بشدة ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا.

وسجل محمد صلاح 36 هدفًا وصنع 12 في 41 مباراة، وقد ينتهي به المطاف بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

كما يتردد أن ريال مدريد سيبرم صفقات مدوية الصيف المقبل لإعادة الفريق إلى منصات التتويج مع ابتعاده بفارق كبير عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني وخروجه من كأس إسبانيا، ويتبقى له فقط دوري أبطال أوروبا إذ يلاقي يوفنتوس في دور الـ 8.